POL-H: Großveranstaltungen in der Landeshauptstadt: Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen am kommenden Sonntag aufgrund Hannover-Messe und Fußball

Aufgrund mehrerer Großveranstaltungen sowie Straßensperrungen ist am Sonntag, 21.04.2024, an diversen Stellen im Stadtgebiet mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Die Polizei empfiehlt, auf Fahrten mit dem Auto zu verzichten und stattdessen auf Busse und Bahnen umzusteigen oder alternative Fortbewegungsmöglichkeiten zu nutzen.

Am kommenden Sonntag beeinträchtigen mehrere Großveranstaltungen und damit teilweise zusammenhängende Sperrungen den Individualverkehr im Stadtgebiet. Von den Mittagsstunden an sollten Autofahrende deutlich mehr Zeit für ihre Wege einplanen oder direkt auf den Öffentlichen Personennahverkehr umsteigen. Grund für die Probleme ist unter anderem die Eröffnung der diesjährigen Hannover-Messe im "Hannover Congress Centrum" (HCC) am Theodor-Heuss-Platz sowie die ausverkaufte Fußballpartie zwischen Hannover 96 und dem FC St. Pauli.

Aufgrund der Messe-Eröffnung appelliert die Polizei, den Bereich rund um das HCC am Sonntag zu meiden und diesen großräumig zu umfahren oder auf andere Verkehrsmittel umzusteigen. Insbesondere im Bereich des Theodor-Heuss-Platzes und der Schackstraße kann es zu Verkehrsbehinderungen durch kurzfristige Straßensperrungen kommen. Der unweit des HCC gelegene Stadtpark bleibt am kommenden Sonntag für die Bevölkerung geschlossen. Darüber hinaus weist die Polizei darauf hin, dass die Plathnerstraße in Höhe der Eisenbahnbrücken aufgrund von Bauarbeiten voll gesperrt ist. Eine Umleitung über die Hans-Böckler-Straße zur Clausewitzstraße ist ausgeschildert.

Parallel dazu empfängt Fußball-Zweitligist Hannover 96 im heimischen Stadion ab 13:30 Uhr den FC St. Pauli. Der Veranstalter rechnet mit rund 49.000 Fans beider Lager. Aufgrund des großen Zustroms sollte von einer Anreise mit dem Pkw abgesehen werden. Denn diverse Einschränkungen, insbesondere im direkten Umfeld des Stadions, sorgen für eine erschwerte Anfahrt mit dem eigenen Auto.

Aufgrund des zeitgleich stattfindenden Frühlingsfestes sind auf dem Schützenplatz keine Parkflächen für Fußballfans vorgesehen. Zudem wird die Anfahrt zum Stadion durch die Sperrung der Leine-Brücke in Höhe der Zufahrt zum Stadionbad eingeschränkt.

Die Polizei empfiehlt aufgrund der angespannten Verkehrssituation, den Stadionbereich am Sonntag weiträumig zu umfahren. Wer dennoch mit dem Auto anreisen will, der sollte dieses auf den zahlreichen Park-and-Ride-Plätzen abstellen und dann mit Bussen und Bahnen in Richtung Stadion fahren. Für Gästefans stehen darüber hinaus Parkmöglichkeiten an der Marianne-Baecker-Allee zur Verfügung. Diese sind ausgeschildert.

Eine Übersicht über die zur Verfügung stehenden Park-and-Ride-Plätze ist auf der Internetseite der Landeshauptstadt Hannover unter folgendem Link abrufbar: https://t.ly/LFyPi

Im Rahmen des Einsatzes kann es zum Aufstieg von Polizeidrohnen mit Livebild-Übertragung an die Einsatzleitung kommen. Im Bereich des HCC sollen die Drohnen zur Verkehrsbeobachtung eingesetzt werden. /ram, rod

