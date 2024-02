Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: berauschter Fahrzeugführer Heiligenstadt

Nordhausen (ots)

In der Heiligenstädter Barlachstraße kontrollierten Beamten der PI Eichsfeld am 11.02.2024 / 00:30 Uhr den 41jährigen Fahrer eines blauen Pkw Opel. Bei diesem schlug ein Drogenvortest positiv an. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, die Weiterfahrt untersagt und Anzeige erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell