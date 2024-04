Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover - Wülfel: Streit nach versuchtem Autodiebstahl eskaliert - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Montagnachmittag, 08.04.2024, ist ein Streit zwischen zwei 31 und 40 Jahre alten Männern zu einer handfesten Schlägerei eskaliert, bei der beide Männer verletzt wurden. Zuvor hatte der 31-Jährige versucht, den BMW des 40-Jährigen aus Hamburg zu stehlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Döhren verschaffte sich der 31-jährige Hannoveraner gegen 17:25 Uhr Zugang zu einem vor einem Elektronikmarkt an der Hildesheimer Straße im Stadtteil Wülfel geparkten BMW. Noch bevor er mit dem fremden Fahrzeug losfahren konnte, wurde er von dem 40-jährigen Fahrzeughalter angesprochen. Auf dem Gehweg kam es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Dabei wurde der 31-Jährige schwer und der 40-Jährige leicht verletzt. Der Hannoveraner flüchtete zunächst vom Tatort, wurde aber kurze Zeit später von der Polizei in der Marthastraße festgenommen. Herbeigerufene Rettungskräfte brachten den Hannoveraner in ein Krankenhaus. Auch der 41-Jährige musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen unter anderem wegen versuchten Diebstahls eines Pkw und gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Hannover-Döhren unter der Telefonnummer 0511 109-3617 in Verbindung zu setzen. /san, rod

