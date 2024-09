Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Verkehrsunfall fordert hohen Sachschaden

Am Samstag kam es gegen 18.45 Uhr auf der L 277 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 20-jähriger Audi-Fahrer befuhr die Auffahrt von der Gorheimer Allee und übersah hierbei die auf der Landesstraße fahrende 23-jährige BMW-Lenkerin. Bei der Kollision zogen sich die 23-Jährige und ihr 26-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 14.000 Euro.

Meßkirch

Unfallflucht nach Spiegelstreifer

Ein unbekannter Fahrer hat in der Meßkircher Straße ein geparktes Auto am Spiegel touchiert und sich danach einfach aus dem Staub gemacht. Am Opel, der im Zeitraum von Samstagmittag bis Sonntagabend am Fahrbahnrand geparkt stand, wird der Sachschaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise zum flüchtigen Fahrer und dessen Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Bad Saulgau

Joggerin wird von Motorrad erfasst

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Motorradfahrer kam es am Sonntag gegen 11.45 Uhr auf der Heratskircher Straße. Ein 65-Jähriger fuhr mit seinem Motorrad in Fahrtrichtung Bolstern. Als er eine 68-jährige Joggerin auf der Straße überholen wollte, machte diese offenbar unvermittelt eine Bewegung nach links und wurde hierbei von dem Zweirad erfasst. Der Motorradfahrer kam in der Folge zu Fall und verletzte sich eher leicht. Die Joggerin erlitt bei der Kollision mittelschwere Verletzungen. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand durch den Unfall Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, es musste abgeschleppt werden.

Pfullendorf

Vandalen richten Sachschaden an

Unbekannte Jugendliche haben am Sonntagabend offenbar mutwillig diverse Rollläden am Krankenhaus beschädigt. Zudem sollen sie an einem abgestellten Fahrrad das Vorderrad abmontiert haben. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweise zu den Vandalen nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell