Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Wesel (ots)

Am Dienstag, den 06.08.2024, gegen 17.15 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Dinslaken die Weseler Straße (B8) aus Richtung Wesel kommend in Fahrtrichtung Dinslaken und beabsichtigte nach links in die Augustastraße abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 28-jährigen Motorradfahrer aus Duisburg, der die Weseler Straße in Richtung Wesel befuhr. Durch die Kollision kam der Kradfahrer zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Dinslakener Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten von einem Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme, als auch die erforderlichen Reinigungsarbeiten musste die Weseler Str. (B8) bis gegen 19.15 Uhr, gesperrt werden. Der Fahrzeugverkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet.

