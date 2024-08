Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Zeugensuche nach Unfallflucht

Dinslaken (ots)

Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen, um eine Verkehrsunfallflucht aufzuklären, die sich am vergangenen Donnerstag (1. August), gegen 0.35 Uhr auf der Gerhard-Malina-Straße ereignete.

Ein 34-jähriger Mann aus Dinslaken parkte sein Auto, einen schwarzen Dodge, auf dem rechten Parkstreifen der Gerhard-Malina-Straße gegenüber der Hausnummer 113. Bevor er aussteigen konnte musste er Autos passieren lassen, die sich von hinten näherten. Dabei fuhr ein silberner Mercedes so nah an den Parkstreifen heran, dass dieser das Auto des 34-Jährigen streifte und die komplette linke Fahrzeugseite beschädigte. Der Mercedes fuhr anschließend ohne anzuhalten weiter und beschleunigte seine Fahrt, bevor er nach rechts in die Luisenstraße einbog und aus dem Sichtfeld verschwand.

An dem schwarzen Dodge entstand nach erster Einschätzung ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Fahrertür war so stark deformiert, dass sie sich nicht mehr schließen ließ.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelte es sich um einen silbernen Mercedes (vermutlich S-Klasse). Der rechte Außenspiegel des Wagens konnte vor Ort aufgefunden werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall machen oder sonstige sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug machen können.

Der silberne Mercedes dürfte frische Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite aufweisen.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter, Tel.: 02064-622-0.

/PR (Ref.: 240801-0203-...)

