POL-WES: Orsoy - Randalierer musste in Gewahrsam genommen werden

Alpen (ots) - Die Polizei sucht Hinweise auf einen Autofahrer, um eine Unfallflucht aufzuklären. Am Freitag (02.08.24) gegen 13.10 Uhr war ein unbekannter Fahrer eines silberfarbenen Ford auf der Xantener Straße unterwegs. Der Unbekannte soll einen Trecker an einer Verkehrsinsel B57/Rillerweg in Alpen überholt und sich dabei verschätzt haben. Dadurch musste der Gegenverkehr abbremsen, um einen Zusammenstoß zu ...

