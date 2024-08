POL-WES: Alpen - Polizei sucht Autofahrer nach Unfall

Rheinberg (ots) - Vier unbekannte Täter sind heute Morgen gegen 02:10 Uhr in einen Supermarkt an der Rheinberger Straße in Orsoy eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Markt über den Haupteingang. Im Kassenbereich nahmen die Täter Tabakwaren mit. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0. BH/ 240805-0315 Kontakt für ...

mehr