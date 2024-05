Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verletzte Rollerfahrerin ohne Lappen

Rülzheim (ots)

Am Sonntagmittag, den 12.05.2024, gegen 13:20 Uhr kam es in Rülzheim im Bereich der Einmündung zur Straße Am Stadion zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Rollerfahrerin, welche sich hierbei auch leicht verletzte. Im Rahmen der Unfallaufnahme gab die 68-jährige Verletzte an, dass ihr Roller erst am Folgetag gedrosselt werden würde, sodass sie keine Fahrerlaubnis vorzeigen könne. Die Dame erwartet nun zusätzlich eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Nach kurzer medizinischer Versorgung war ein Krankenhausaufhalt für die Rollerfahrerin nicht notwendig.

