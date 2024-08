Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Verkehrsunfallflucht mit einem schwerverletzten Motorradfahrer

Wesel (ots)

Am Dienstag, den 06.08.2024, gegen 17.15 Uhr, befuhr eine 91-jährige Pkw-Fahrerin aus Wesel, aus Richtung Schermbecker Landstr. kommend, die Rudolf-Diesel-Str. und bog hinter einem Einkaufsmarkt nach links ab. Dabei übersah sie einen, ihr auf der Rudolf-Diesel-Straße, aus Richtung Feldstraße, entgegenkommenden 21-jährigen Motorradfahrer aus Duisburg. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, durch die der Kradfahrer stürzte. Die 91-jährige Pkw-Fahrerin setzte nach kurzem Warten ihre Fahrt in Richtung eines Elektronikmarktes fort, wo sie von Zeugen gestellt werden konnte. Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall schwerverletzt und musste in einem Weseler Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Es besteht keine Lebensgefahr. Der Führerschein der Pkw-Fahrerin wurde beschlagnahmt und das Motorrad wurde durch ein Abschleppunternehmen sichergestellt

