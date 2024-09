Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Zweite Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 1.9.2024

Ravensburg (ots)

Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt in Untersuchungshaft

Der 31-Jährige, der im Verdacht steht, am Freitagabend in der Jahnstrasse einen 25-Jährigen getötet zu haben, wurde am Samstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags. Der 31-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Staatsanwältin Monika Henninger, Tel. 0751/806-0

Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010

