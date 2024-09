Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Baumaschinen aus Pkw gestohlen - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat sich zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in der Gebhardstraße Zugang zum Innenraum eines Fahrzeugs verschafft und daraus vier Akkuschrauber und einen Schlagschrauber gestohlen. Der Diebstahlsschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Personen, die zwischen 21 Uhr und 10 Uhr verdächtiges Beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an das Polizeirevier Friedrichshafen zu wenden.

Friedrichshafen

Betrunkene Rollerfahrerin stürzt in Graben

Schwere Verletzungen hat sich eine 64-Jahre alte Frau zugezogen, als sie am Sonntagabend gegen 20 Uhr alkoholisiert mit ihrem Elektro-Roller gestürzt ist. Die Frau war auf dem Geh- und Radweg entlang der Ravensburger Straße in Richtung Meckenbeuren unterwegs, kam nach links vom Weg ab und stürzte in den Graben. Die 64-Jährige, die ohne Helm unterwegs war, verletzte sich im Gesicht und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Polizisten bemerkten eine deutliche Alkoholisierung der Frau, weshalb sie im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste. Sie erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Friedrichshafen

Unfallflucht - Rollerfahrerin leicht verletzt

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Sonntag gegen 20.30 Uhr an der Einmündung der Schwabstraße zur Mühlöschstraße ereignet hat, ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Ein unbekannter Autofahrer nahm einer 20 Jahre alten Motorroller-Lenkerin die Vorfahrt, woraufhin diese stark abbremsen musste. In der Folge verlor sie die Kontrolle, stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Unfallverursacher, der offenbar mit einem schwarzen Audi (eventuell A5) mit Friedrichshafener Zulassung unterwegs war, fuhr nach dem Vorfall einfach davon. Hinweise nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Knallkörper im Biergarten

Bei einem Vorfall am Sonntag kurz nach 17 Uhr in einer Gaststätte im Uferpark wurden drei Personen leicht verletzt. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge warfen Unbekannte einen Knallkörper über das Dach in den Biergarten. Durch den lauten Knall klagten eine Angestellte und zwei Gäste über Schmerzen, eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht von Nöten. Die Täter, bei denen es sich um drei dunkelhäutige Männer gehandelt haben soll, flüchteten in Richtung Bahnhof. Sie konnten im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und geht ersten Hinweisen zu dem tatverdächtigen Trio nach. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Überlingen

Motorradunfall

Bei einem Motorradunfall am Sonntag gegen 16.45 Uhr auf der Bundesstraße Höhe Aufkirch hat sich eine Motorradfahrerin verletzt. Die 58 Jahre alte Frau war auf der B 31n in Richtung Stockach unterwegs und musste ihre Harley verkehrsbedingt abbremsen. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihre Maschine. Sie stürzte, rutschte über die Fahrbahn und kam auf der Gegenfahrbahn zum Liegen. Ein Rettungsdienst brachte die 58-Jährige nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge zog sie sich mittelschwere Verletzungen zu. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist nicht bekannt.

Markdorf

Missglücktes Parkmanöver - Auto prallt gegen Hauswand

Den Rückwärts- mit dem Vorwärtsgang verwechselt hat eine 80 Jahre alte Frau am Samstagvormittag auf einem Parkplatz in der Straße "Am Stadtgraben". Beim Ausparken fuhr die Seniorin mit ihrem VW plötzlich ungewollt vorwärts über die Parkplatzbegrenzung und prallte gegen die Hauswand. Am Auto entstand 3.000 Euro, an der Fassade rund 5.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Meersburg

Mann verletzt sich bei Fahrradunfall

Bei einem Unfall am Sonntag gegen 17.45 Uhr auf dem Radweg der Unteruhldinger Straße hat sich ein 53-jähriger Fahrradfahrer Verletzungen zugezogen. Eine 23 Jahre alte Pedelec-Fahrerin überholten den Mann samt seiner Begleiterin und scherte vor dem Duo wieder ein. Aus bislang unbekannter Ursache kam der 53-Jährige in der Folge zu Fall. Ein Rettungsdienst brachte den Mann, der sich den bisherigen Erkenntnissen zufolge mittelschwere Verletzungen zuzog, in eine Klinik.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell