Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter warfen in der Nacht (08.08.2024, gegen 1.40 Uhr) die Seitenscheibe eines auf der Straße "Am Wietkamp" in Coesfeld geparkten Autos einer 63-jährigen Coesfelderin mit einem Gullydeckel ein. Anschließend zündeten sie das Fahrzeug an. Das Auto brannte vollständig ab. Die Feuerwehr löschte den Brand. Zum Zeitpunkt des Brandes ...

