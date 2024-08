Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Am Wietkamp

Autoscheibe mit Gullydeckel eingeworfen und angezündet

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter warfen in der Nacht (08.08.2024, gegen 1.40 Uhr) die Seitenscheibe eines auf der Straße "Am Wietkamp" in Coesfeld geparkten Autos einer 63-jährigen Coesfelderin mit einem Gullydeckel ein. Anschließend zündeten sie das Fahrzeug an. Das Auto brannte vollständig ab. Die Feuerwehr löschte den Brand. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen im Fahrzeug.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02541-140.

