POL-COE: Kreis Coesfeld, Kreisgebiet / Auf einen Kaffee mit der Polizei

Coesfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Zeit vom 01.08.2024 (14.00 Uhr) bis 02.08.2024 (14.30 Uhr), den auf der Hagenstraße in Nottuln geparkten blauen VW eines 47-jährigen Nottulners und flüchtete. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

