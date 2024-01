Ulm (ots) - Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag und Samstag. Unbekannte besprühten die Mehrzweckhalle in Einsingen an mehreren Stellen mit Graffiti. Der Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. +++++++ 0082211 (BK) Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111 Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Ulm ...

