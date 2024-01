Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Rucksack gestohlen und zusammen geschlagen

Zu einer Auseinandersetzung kam es am Samstag in Ulm.

Ulm (ots)

Ein 43-Jähriger stand kurz vor 22 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle am Bahnhof. Seinen Rucksack hatte er neben sich auf einer Sitzbank abgestellt. Ein 18-Jähriger lief daran vorbei und stahl den Rucksack. Der 43-Jährige bemerkte das und schrie dem Dieb hinterher. Der ließ den Rucksack fallen und lief weiter. Als der 43-Jährige seinen Rucksack wieder aufnahm, kam der Dieb mit vier weiteren Personen zurück. Der 43-Jährige wurde von den Männern geschlagen. Ebenso ein 31-Jähriger, der dazwischen ging. Die beiden geschlagenen Männer erlitten Verletzungen. Beim Eintreffen der Polizei waren vier der Angreifer geflüchtet. Der 18-Jährige konnte am Tatort vorläufig festgenommen werden. Da er unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand, kam er in eine Gewahrsamseinrichtung der Polizei.

++++++++ 0081153 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell