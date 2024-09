Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Leutkirch im Allgäu / A 96

Fünf Fahrzeuge an zwei Auffahrunfällen beteiligt - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Einen bislang unbekannten Unfallbeteiligten sucht die Verkehrspolizei Kißlegg nach zwei Auffahrunfällen am Freitagvormittag auf der A 96, an dem fünf Pkw beteiligt waren. Gegen 11.30 Uhr bemerkte ein 63-jähriger VW-Fahrer zu spät, dass sich der Verkehr auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Leutkirch-West und Aichstetten in Fahrtrichtung München staute. Er fuhr in der Folge einem Mercedes auf und schob diesen auf einen bislang unbekannten dritten Pkw. Während ein Nachfolgender den vor ihm liegenden Unfall rechtzeitig bemerkte und abbremste, fuhr ihm wiederum ein Skoda-Fahrer hinten auf. Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden von rund 25.000 Euro. Der vorderste Unfallbeteiligte fuhr direkt nach der Kollision weiter und ist bislang Unbekannt. Hinweise auf den Unfallbeteiligten, an dessen Fahrzeugheck ebenfalls Sachschaden entstand, nimmt die Verkehrspolizei unter Tel. 07563/9099-0 entgegen. Die übrigen Unfallbeteiligten, von denen glücklicherweise niemand verletzte wurde, konnten ihre Fahrt nach der polizeilichen Unfallaufnahme fortsetzen.

Leutkirch im Allgäu / A 96

Autofahrer touchiert bei Ausweichmanöver Mittelleitplanke - Polizei bittet um Hinweise zu Unfallbeteiligtem

Um einen seitlichen Zusammenprall mit einem Audi zu vermeiden, musste am Sonntagnachmittag ein 50-Jähriger eigenen Angaben zufolge auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Leutkirch-West und Leutkirch-Süd ausweichen und hat dabei mit seinem Wagen die Mittelleitplanke touchiert. Der bislang unbekannte Fahrer eines grauen oder schwarzen Audi A4 mit Schweizer Zulassung hatte offensichtlich von der rechten auf die linke Spur gewechselt und dabei den neben ihm fahrenden Hyundai-Lenker übersehen. Zu einer Berührung zwischen den beiden Pkw kam es dank des Ausweichmanövers nicht, der Audi-Fahrer fuhr offensichtlich unbeeindruckt weiter. Die Verkehrspolizei Kißlegg hat den Unfall aufgenommen und bittet nun um Hinweise zu dem Audi und dessen Fahrer, der durch seinen Spurwechsel an dem Unfall beteiligt war. Zeugen der Situation und Personen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07563/9099-0 zu melden. Durch den Unfall entstand an dem Hyundai ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Aichstetten

Verkehrsunfallflucht

Rund 1.500 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter an einem VW hinterlassen, der am Samstag zwischen 13.45 Uhr und 14.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Fastfood-Restaurants in der Straße "Am Waizenhof" geparkt war. Möglicherweise touchierte der Fahrer eines blauen Kleinwagens den geparkten Pkw beim Ausparken und fuhr anschließend davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Personen, die Angaben zum Unfall sowie dem Verursacher machen können, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Bad Waldsee

Sachbeschädigung

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Weingarten, nachdem Unbekannte in den vergangenen Tagen im Drosselweg zunächst mehrere Fahrzeuge und ein Telefonverteilerkasten mit blauem Lack besprüht und später in einem privaten Garten einen Pool mutwillig beschädigt haben. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Personen, die im Zusammenhang mit den Taten verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die möglichen Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Ravensburg

Autofahrer prallt gegen Mauer

Die Kontrolle über seinen Mitsubishi hat ein 53-Jähriger am Sonntag gegen 16.30 Uhr in der Schlierer Straße verloren und ist in der Folge mit seinem Wagen neben der Fahrbahn gegen eine Mauer geprallt. Der Unfallverursacher zog sich dabei Verletzungen von unklarem Ausmaß zu und wurde von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Mitsubishi entstand wirtschaftlicher Totalschaden von schätzungsweise 5.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das Fahrzeug.

Ravensburg

Zwei alkoholisierte Autofahrer gestoppt

Zwei alkoholisierte Autofahrer haben Beamte des Polizeireviers Ravensburg sowie des Kriminaldauerdienstes am Sonntag gestoppt. Während ein 49-Jähriger gegen 21 Uhr in der Jahnstraße in eine Verkehrskontrolle geriet, beobachteten Beamte der Kriminalpolizei einen 49-Jährigen kurz nach 15.15 Uhr dabei, wie er in der Wangener Straße stolpernd aus seinem Wagen ausstieg. Beide pusteten bei einem Alkoholvortest über 0,5 Promille und müssen nun mit einem mehrmonatigen Fahrverbot und einem Bußgeld von mehreren hundert Euro rechnen.

Ravensburg

Hundehalter schlägt zu

Ein bislang unbekannter Hundehalter hat am Sonntagvormittag gegen 10.30 Uhr im Mehlsackweg bei einer Auseinandersetzung mit einem Autofahrer zugeschlagen. Nach Angaben des Pkw-Fahrers musste dieser abbremsen, weil sich der nicht angeleinte Hund des Unbekannten mitten auf der Fahrbahn befand. Als der Autofahrer sein Fenster herunterkurbelte, soll der Mann, der als etwa 40 bis 50 Jahre alt beschrieben wird, unvermittelt zugeschlagen haben. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt nun wegen Körperverletzung und nimmt Hinweise zu dem Hundehalter unter Tel. 0751/803-3333 entgegen. Der Unbekannte soll etwa 175cm groß und von westeuropäischer Erscheinung mit brünetten Haaren gewesen sein. Bei seinem Vierbeiner handelte es sich um einen kleinen schwarzen Hund.

Isny

Fahrzeugbrand

Zu einem Fahrzeugbrand sind am Sonntagabend Feuerwehr und Polizei auf die B 21 bei Untervorholz ausgerückt. Während der Fahrt bemerkte der Fahrer eines VW Rauch in seiner Mittelkonsole, woraufhin er seinen Wagen in einer Bushaltestelle abstellte. Der Wagen des 21-Jährigen geriet in Vollbrand und setzte sich dabei trotz angezogener Bremse ins Rollen. Unglücklicherweise prallte der VW gegen den Opel eines Ersthelfers, woraufhin dieser ebenfalls in Brand geriet. Die Wehrleute löschten die beiden Wagen, die vollständig ausbrannten. Der entstandene Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Inwieweit möglicherweise auch die Fahrbahn durch das Feuer beschädigt wurde, muss noch geklärt werden. Verletzte wurde zum Glück niemand.

Wolfegg

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag kurz vor 13 Uhr auf der L 316 zwischen Alttann und Wolfegg zu. Ein 84-Jähriger übersah den entgegenkommenden Harley-Fahrer beim Linksabbiegen und erfasst ihn mit seinem Audi. Infolge des Zusammenpralls zog sich 59-Jährige schwere Verletzungen zu, die Beifahrerin im Audi wurde leicht verletzt. Beide Verletzten wurden zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand insgesamt Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Bad Waldsee / Durlesbach

Radfahrerin lebensgefährlich verletzt

Bei einem Sturz in der Durlesbacher Straße zwischen Reute und Durlesbach hat sich am Freitagabend eine 30 Jahre alte Pedelec-Fahrerin lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Als der Mountainbikerin kurz vor 18.30 Uhr auf der abschüssigen Straße ein Holzlaster entgegenkam, wollte diese abbremsen und stürzte. Die 30-Jährige rutschte gegen das linke Vorderrad des Lasters und musste in der Folge von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr Begleiter konnte dem Lkw, der nach bisherigen Erkenntnissen ordnungsgemäß auf seiner Fahrbahnseite bergauf unterwegs war, noch rechtzeitig ausweichen. Zum Unfallzeitpunkt trug die Radfahrerin einen Fahrradhelm.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell