Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Dreitzsch (ots)

Im Rahmen der Ermittlungen werden Zeugen zu einer Sachbeschädigung in Dreitzsch gesucht. Zwischen Dienstag, dem 02.01.2024, und dem darauffolgenden Montag, dem 08.01.2024, brachten Unbekannte "Am Denkmal" in Dreitzsch auf einem Schaltschrank des "Zweckverbandes Wasser und Abwasser" Graffiti an. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0006076 an die Schleizer Polizei.

