Holzlaster gerät in Brand

Einen lauten Knall hatte der Fahrer eines Holzlasters am Montagnachmittag in der Hohenzollernstraße vernommen, als er kurze Zeit später von anderen Verkehrsteilnehmers auf Rauch aus seiner Fahrerkabine aufmerksam gemacht wurde. In der Folge schlugen Flammen aus der Kabine, die vollständig ausbrannte. Der 54-jährige Berufskraftfahrer konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen, die örtliche Feuerwehr rückte zu dem brennenden Lkw aus und löschte diesen. Während des laufenden Einsatzes musste die Hohenzollernstraße bis gegen 19 Uhr vollständig gesperrt werden. Ein Abschleppdienst transportierte den schwer beschädigten Lkw ab. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt. Der Schaden am Asphalt, der ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde, kann noch nicht beziffert werden. Die Ursache des Brandes ist noch unklar.

In Gartenhütte eingebrochen

Ohne Erfolg blieb ein Unbekannter, der in der Nacht von Montag auf Dienstag kurz nach Mitternacht in eine Gartenhütte in der Fabrikstraße eingebrochen hat. Der Täter brach gewaltsam die Türen der Laube auf und durchsuchte die Hütte nach Diebesgut. Anschließend flüchtete der Unbekannte, wobei er noch von einer Zeugin gesehen wurde. Weitere Hinweise zum Täter oder der Tat nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen, das strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet hat. Der durch den Aufbruch entstandene Sachschaden fiel gering aus.

Polizei nimmt innerhalb weniger Stunden vier Personen in Gewahrsam

Innerhalb weniger Stunden musste die Polizei am späten Dienstagabend gleich vier Bewohner der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Gewahrsam nehmen. Ein 30-Jähriger fiel kurz vor 21.30 Uhr vor einem Einkaufscenter in der Georg-Zimmerer-Straße bei einem Streit negativ auf, verhielt sich auch gegenüber den Einsatzkräften aggressiv und beleidigte diese unter anderem als Rassisten. Als er sich an seiner Unterkunft immer noch nicht beruhigt hatte und auch einen Security beleidigte, wurde er schließlich in Gewahrsam genommen und in eine Arrestzelle gebracht. Nahezu zeitgleich schlug ein 25-Jähriger in zeitlichem Abstand gleich zweimal auf einen 22-Jährigen ein. Auch er war bereits zuvor in der Stadt aufgrund seiner Alkoholisierung negativ aufgefallen und wurde schließlich aufgrund seines Ausnahmezustands in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik gebracht. Ebenfalls in einer Fachklink endete der Abend schließlich für zwei 24-Jährige, die sich kurz vor 23.30 Uhr im Bereich der Binger Straße wohl mit anderen Personen geprügelt und anschließend Securities beleidigt und verbal bedroht hatten. Einer der Beteiligten wurde aufgrund seines Verhaltens unmittelbar in Gewahrsam genommen. Der Zweite, nachdem er einen ihm gegenüber ausgesprochenen Platzverweis missachtete.

Einbruch in Tennisheim

In ein Tennisheim im Sandweg in Walbertsweiler haben wohl am vergangenen Wochenende Unbekannte eingebrochen. Am Montagmorgen hatte ein Anwohner ein aufgehebeltes Fenster bemerkt und die Polizei sowie Vereinsverantwortliche verständigt. Offensichtlich auf der Suche nach Bargeld wurden die unbekannten Täter nicht fündig, sodass sie ohne Beute von dannen ziehen mussten. Angerichtet haben sie bei ihrer Tat einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen wegen Einbruchs übernommen und nimmt weitere Hinweise im Zusammenhang mit der Tat unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Überholverbot missachtet

Mit einem Bußgeld müssen zwei Autofahrer rechnen, die am Montagnachmittag das bestehende Überholverbot auf der L 283 zwischen Bad Saulgau und Renhardsweiler missachtet haben. Eine Streife des Polizeireviers Bad Saulgau stoppte den 35-jährigen Fahrer eines BMW und die 34 Jahre alte Fahrerin eines Audi und unterzog die beiden einer Verkehrskontrolle. Sie wurden folglich bei der Bußgeldstelle zur Anzeige gebracht.

