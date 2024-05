POL-PDPS: Pkw-Kennzeichen in der Zweibrücker Straße gestohlen

Zweibrücken (ots) - Bereits am Donnerstag, den 16.05.2024, wurde bei einem Verkehrsunfall ein Toyota Auris beschädigt. Der rote Kleinwagen stand in der Vogelgesangstraße in einer Parkbucht seitlich entlang der Mauer des Hauptfriedhofes. Zwischen 9 Uhr und 10:30 Uhr beschädigte ein Unbekannter vermutlich beim Ein- oder Ausparken das Auto. Der entstandene Schaden wird auf circa 1.000,- EUR geschätzt. Wer Angaben zum ...

