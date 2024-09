Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Eriskirch

Mit Motorroller gestürzt

Leichte Verletzungen hat sich ein 22-jähriger Motorroller-Fahrer bei einem Unfall am Montagvormittag auf der Mariabrunner Straße zugezogen. Der Zweiradfahrer war kurz vor 12 Uhr von Sibratshaus in Richtung Mariabrunn unterwegs, als ein Autofahrer vor ihm abbremsen musste. Beim Bremsen verlor der 22-Jährige die Kontrolle, stürzte auf die Fahrbahn und wurde zur weiteren Versorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An seinem Roller entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Tettnang

Auto beschädigt

Unbekannte haben am Waldparkplatz im Bereich der Lindauer Straße einen BMW beschädigt, der dort zwischen Sonntagabend und Montagmorgen abgestellt war. Die Täter zertrümmerten die Heck- und die Seitenscheibe des Wagens und richteten dabei rund 1.500 Euro Sachschaden an. Zeugen, die zwischen 18 Uhr und 9 Uhr in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/9371-0 an den Polizeiposten Tettnang zu wenden.

Friedrichshafen

Angegriffen und bestohlen

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Montag gegen 21.45 Uhr im Stadtgarten ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen. Ein 22-Jähriger war mit einem unbekannten Kontrahenten im Bereich des Zeppelin-Denkmals aneinandergeraten. Im Laufe eines Gerangels soll der Heranwachsende von seinem Gegenüber mit einer Flasche attackiert, leicht verletzt und bestohlen worden sein. Der Täter suchte daraufhin das Weite und konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Er wird als Anfang bis Ende 20 und rund 170 cm groß beschrieben. Der Mann trug Adidas-Sneakers, eine schwarze Hose, ein schwarzes T-Shirt und eine rote Jacke, die er offenbar nach der Tat auszog. Die Ermittlungen zum Hergang der Auseinandersetzung und zur Identität des Unbekannten dauern aktuell noch an. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Ein Unbekannter hat zwischen Sonntagabend und Montagmittag auf einem Parkplatz in der Polozker Straße einen Audi A4 beim Ein- oder Ausparken am Heck touchiert und danach einfach das Weite gesucht. Um den Sachschaden kümmerte sich der Unfallverursacher nicht. Den Unfallspuren zufolge dürfte der Verantwortliche mit einem silbernen Wagen unterwegs gewesen sein. Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Auseinandersetzung unter Jugendlichen

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen in der Allmandstraße ist die Polizei am Montagabend gegen 22.45 Uhr ausgerückt. Beim Eintreffen der Beamten hatten mehrere Beteiligte offenbar bereits das Weite gesucht. Auslöser des Streits soll wohl eine geworfene Flasche gewesen sein. Zwei Jugendliche zogen sich bei der Rangelei leichte Blessuren zu. Die Ermittlungen zum Hergang und den Beteiligten dauern an.

Markdorf

Auf Motorroller geflüchtet

Polizisten wollten am Montagabend kurz nach 22 Uhr einen Rollerfahrer stoppen, der es mit den Verkehrsregeln offenbar nicht sehr genau nahm. Die Beamten waren in der Ravensburger Straße auf den Unbekannten und dessen Sozius aufmerksam geworden, als dieser mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Im weiteren Verlauf überfuhr er eine rote Ampel und reagierte nicht auf die Anhalte-Aufforderungen der Polizei. An einer Waschanlage stelle das Duo den Roller ab und flüchtete zu Fuß. Im Rahmen der Fahndung trafen die Beamten einen 15-Jährigen an, bei dem es sich mutmaßlich um den Mitfahrer gehandelt haben dürfte. Die Polizisten beschlagnahmten den schwarzen Motorroller der Marke Peugeot sowie die Motorradhelme zur Beweis- und Spurensicherung. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise etwaiger Zeugen nimmt die Polizei unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Salem

Motorradunfall

Bei einem Motorradunfall am Sonntag kurz nach 17 Uhr zwischen Salem und Tüfingen hat sich eine 18-Jährige Verletzungen zugezogen. Die junge Zweiradfahrerin war in Richtung Tüfingen unterwegs als ihr in einer langgezogenen Rechtskurve ein unbekannter Autofahrer fahrbahnmittig entgegengekommen sein soll. Daraufhin verlor die 18-Jährige die Kontrolle über ihre Kawasaki und kam nach links von der Straße ab. Ihre Maschine prallte im angrenzenden Waldstück gegen einen Baumstumpf, die Frau kam ebenfalls neben der Straße zum Liegen. Sie wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wo sie bereits einen Tag später aufgrund ihrer eher leichten Verletzungen wieder entlassen wurde. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Zum Autofahrer ist aktuell nichts bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell