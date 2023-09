Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Zeugen nach räuberischer Erpressung gesucht

Salzbergen (ots)

Gestern gegen 5.15 Uhr betrat ein bislang maskierter unbekannter Täter eine Lebensmittelfiliale in der Feldstraße und forderte unter Vorhalten eines Metalldorns Bargeld. Die 59-Jährige und ihr 63-jähriger Ehemann befanden sich zum Tatzeitraum im Geschäft und gaben an, dass kein Bargeld vorhanden wäre. Der etwa 25-Jährige, 165 bis 170 cm große schlanke Mann trug eine dunkle Jacke und einen dunkel karierten Hut. Kurz darauf flüchtete er, ohne Beute zu machen, in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

