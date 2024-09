Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Randalierer leistet Widerstand und beleidigt Polizisten

Strafrechtliche Konsequenzen kommen auf einen 27-Jährigen zu, der am frühen Mittwochmorgen eine Polizeibeamtin verletzt sowie mehrere Beamte beleidigt und Widerstand geleistet hat. Die Polizei war alarmiert worden, weil der 27-Jährige sich gegen 2 Uhr trotz eines Hausverbots in einem Hotel in der Zwergerstraße aufhielt und dort randalierte. Dabei entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Weil der 27-Jährige einem Platzverweis nicht nachkam, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. Hiergegen wehrte er sich massiv und verletzte dabei eine Polizistin. Bei den weiteren Maßnahmen warf der Mann mit Beleidigungen um sich. Er musste den Rest der Nacht in der Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbringen. Auf ihn kommen nun Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung zu. Darüber hinaus wird er für die unfreiwillige Übernachtung aufkommen müssen.

Ravensburg

Fahrzeug angefahren und abgehauen

Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Ravensburg, nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Montag in der Adlerstraße einen BMW touchiert und Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro hinterlassen hat. Der BMW war im Zeitraum zwischen 10 und 20 Uhr an der Straße abgestellt. Der Unbekannte streifte mutmaßlich beim Rangieren die Heckstoßstange des BMW und fuhr im Anschluss weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen des Unfalls sowie Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 bei den Ermittlern melden.

Weingarten

Frau geht auf Polizei los

Mit mehreren Strafanzeigen muss eine 62-Jährige rechnen, die am Montagnachmittag für einen Polizeieinsatz gesorgt hat. Der Polizei wurde gegen 16.30 Uhr gemeldet, dass die Frau im Stadtgarten herumschreie und Gäste eines nahegelegenen Cafes anpöble. Beim Eintreffen der Beamten weigerte sich die 62-Jährige, sich auszuweisen und die Örtlichkeit zu verlassen. Im weiteren Verlauf wurde die Frau immer aggressiver und versuchte, mit ihrer Ukulele nach einem Polizisten zu schlagen. Da sich die Frau offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, nahmen sie die Beamten in Gewahrsam. Gegen den Zugriff wehrte sich die 62-Jährige erheblich. Im Laufe der weiteren Maßnahmen beleidigte und bedrohte sie die beiden Streifenwagenbesatzungen mit üblen Ausdrücken und versuchte, nach einer Beamtin zu treten. Die 62-Jährige wurde im Anschluss in eine Fachklinik gebracht. Gegen sie wird nun unter anderem wegen Beleidigung, Bedrohung sowie tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Bad Waldsee

Exhibitionist unterwegs

Ein bislang unbekannter junger Mann hat am Dienstag kurz nach 18 Uhr im Waldgebiet Schorren sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Eine 28 Jahre alte Joggerin sah den Mann, der sich bei der Tat mit seinem Smartphone filmte, und verständigte die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Beamten den Täter nicht mehr antreffen. Dieser soll im jugendlichen Alter sein und zur Tatzeit eine kurze Hose sowie ein T-Shirt getragen haben. Er hat hellbraune halblange Haare und ist auffällig schlank. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt der Polizeiposten Bad Waldsee unter Tel. 07524/4043-0 entgegen.

Ebersbach-Musbach

Schmierfinke richten Sachschaden an

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende in Ebersbach-Musbach verschiedene Gegenstände mit Farbe besprüht und dabei Sachschaden in noch unbekannter Höhe angerichtet. An der Kirchenmauer hinterließen die Unbekannten mit roter und gelber Farbe einen Schriftzug. An einem Stromverteilerkasten in der Winnender Straße und auf zwei Verkehrszeichen an der Aulendorfer Straße im Bereich der Einmündung Geigelbacher Straße brachten sie mit schwarzer Farbe ebenfalls Schriftzüge auf. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07584/9217-0 um sachdienliche Hinweise zu den Tätern.

Wangen

Nach Ausweichmanöver in Leitplanke geprallt

Unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 14.30 Uhr zwischen den Autobahnanschlussstellen Wangen-West und Wangen-Nord ereignet hat. Ein 45-jähriger Sattelzuglenker scherte zum Überholen aus und übersah dabei den Mercedes eines 27-Jährigen, der sich bereits auf der Überholspur befand. Um eine Kollision zu verhindern, wich der 27-Jährige nach links aus und prallte in die Schutzplanke. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Der Sachschaden am Mercedes, der noch fahrbereit war, wird auf rund 15.000 Euro beziffert. An der Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Isny

Rollerfahrer bei Unfall verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Ein 19 Jahre alter Rollerfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in der Lindauer Straße leicht verletzt worden. Wie der 19-Jährige jetzt erst bei der Polizei gemeldet hat, wurde er bereits am Dienstag, 27.08.2024 gegen 13.20 Uhr vom Fahrer eines roten Audi überholt. Der Unbekannte verringerte in der Folge seine Geschwindigkeit sehr stark, um in eine Hofeinfahrt der Straße "Hohe Linde" einzubiegen und dort zu wenden. Der 19-Jährige musste stark abbremsen, um nicht mit dem Audi zu kollidieren. Dabei stürzte er und verletzte sich leicht. Der Audi-Fahrer fuhr indes weiter in Richtung B 12. Zeugen des Unfalls und Personen, die Hinweise zum Fahrer des roten Audi geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07562/97655-0 beim Polizeiposten Isny zu melden.

Leutkirch

Polizei schnappt dreisten Dieb

Ein 67 Jahre alter Mann ist am Dienstag kurz vor 19 Uhr durch die nicht verschlossene Haustüre in ein Haus in der Adlerstraße gegangen und hat dort die Geldbörse der Bewohnerin gestohlen. Die Frau bemerkte den Diebstahl zeitnah, verfolgte den mutmaßlichen Täter und alarmierte die Polizei. Eine Zivilstreife konnte den 67-Jährigen schließlich in der Innenstadt antreffen und vorläufig festnehmen. Den Geldbeutel hatte der Tatverdächtige zwar entsorgt, aber das Bargeld eingesteckt. Den Mann erwarten nun Strafanzeigen wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs.

Leutkirch

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Montag zwischen 18.30 Uhr und 20 Uhr einen Audi A6 gestreift, der in der Memminger Straße auf Höhe einer Augenarztpraxis abgestellt war. Mutmaßlich streifte der Unbekannte den Wagen beim Ein- oder Ausparken an der hinteren Stoßstange. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, mögen sich bitte beim Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 melden.

Bad Wurzach

Alkoholisiert hinterm Steuer

Rund 1,3 Promille hatte ein 56-jähriger Autofahrer intus, als er am Dienstag gegen 18.30 Uhr von einer Polizeistreife im Stadtgebiet gestoppt wurde. Er musste die Beamten im Anschluss zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten und seinen Wagen stehen lassen. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des 56-Jährigen und zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft wegen Trunkenheit im Straßenverkehr an.

