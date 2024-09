Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Scheer

Auto fährt gegen Baum - Fahrerin schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen wurde nach einem Verkehrsunfall am Dienstag eine 24-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Die junge Frau fuhr mit ihrem Ford gegen 11.15 Uhr im Buchenweg in Fahrtrichtung Hitzkofen, als sie aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, weshalb es abgeschleppt werden musste.

Wald

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Anlässlich einer Verkehrskontrolle in der Hohenzollernstraße haben Polizeibeamte am späten Dienstagabend einen 41-jährigen Autofahrer gestoppt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann aktuell keine Fahrerlaubnis besitzt. Diese wurde ihm bereits vor mehreren Jahren entzogen. Der 41-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Seine Fahrt durfte er nicht fortsetzen.

Pfullendorf

Mit über 0,5 Promille hinterm Steuer

Polizeibeamte haben am Dienstag gegen 23 Uhr einen 65-jährigen Autofahrer im Stadtgebiet gestoppt. Da die Polizisten im Gespräch Alkoholgeruch wahrnahmen und ein Alkoholtest über 0,5 Promille ergab, musste der Mann die Beamten zu einem weiteren gerichtsverwertbaren Test auf das Polizeirevier begleiten. Der 65-Jährige wird nun angezeigt und muss mit einem empfindlichen Bußgeld und einem mehrwöchigen Fahrverbot rechnen.

Bad Saulgau

Fahrrad und Auto kollidieren - Polizei bitte um Hinweise

Nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Donnerstag um 12 Uhr bittet die Polizei um Hinweise. Wie der Polizei erst nachträglich mitgeteilt wurde, verletzte sich eine 46-jährige Radfahrerin bei einer Kollision mit einer Autofahrerin an der Einfahrt einer Tankstelle in der Wiesenstraße leicht. Beide Parteien setzten jedoch ihre Fahrt fort, ohne die Personalien auszutauschen. Bei dem Auto der gesuchten Fahrerin soll es sich um einen hellen SUV mit Sigmaringer Zulassung handeln. Personen, die Hinweise zur Fahrerin oder deren Fahrzeug geben können, sowie Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Bad Saulgau

Ohne gültige Betriebserlaubnis und unter THC-Einfluss unterwegs

Ein empfindliches Bußgeld sowie ein mehrwöchiges Fahrverbot kommen auf einen 33-jährigen Autofahrer zu, den Polizeibeamte am Dienstag gegen 13.15 Uhr im Stadtgebiet kontrolliert haben. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass diverse Umbauten am Fahrzeug vorgenommen worden waren, welche nicht eingetragen waren. Zudem wies der 33-jährige Fahrer deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss auf. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf THC. Der 33-Jährige durfte seine Fahrt nicht fortsetzen und musste die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Er wird nun angezeigt und muss die Mängel an seinem Fahrzeug beheben.

Pfullendorf

Unbekannter verbiegt Andreaskreuze

Ein Unbekannter hat im Zeitraum zwischen dem 24.08. und dem 31.08. beide Andreaskreuze am Bahnübergang des Gemeindeverbindungswegs zwischen Pfullendorf und Brunnhausen verbogen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich hierbei auf mehrere Hundert Euro. Hinweise zu Tat und Täter nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

