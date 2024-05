Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Zeugenaufruf Verkehrsunfallflucht in Edewecht, Oldenburger Straße Einmündung Industriestraße+++

Am Donnerstag, den 30.05.24 gegen 06:50 Uhr, ereignet sich auf der Oldenburger Straße, Einmündung Industriestraße, in Edewecht ein Unfall zwischen zwei PKW. Eine 28-jährige Edewechterin befährt mit ihrem Ford PKW die Oldenburger Straße in Fahrtrichtung Oldenburg. Aus der Industriestraße kommend beabsichtigt ein hellgrauer PKW nach rechts in die Oldenburger Straße einzubiegen. Dabei missachtet der/die bisher unbekannte Fahrzeugführer/in den Vorrang der 28-jährigen Geschädigten. Es kommt Zusammenstoß zwischen den beiden PKW. Infolge dessen verliert die Geschädigte kurzzeitig die Kontrolle über ihren PKW und kommt im rechtsseitigen Grünstreifen zum Stehen. Durch den Unfall verletzt sich die Geschädigte leicht an der Schulter. An ihrem PKW entsteht Sachschaden. Der unfallverursachende PKW entfernt sich in Richtung Friedrichsfehn unerlaubt von der Unfallstelle. Beim flüchtigen PKW handelt es sich vermutlich um ein hellgraues Kabriolett oder ein Coupé älteren Baujahres. Die Polizei Bad Zwischenahn bittet um Zeugenhinweise zum flüchtigen Unfallbeteiligten und dem zugehörigen PKW unter Tel. 04403-9270. (676346)

