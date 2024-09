PP Ravensburg: Vermisster aufgefunden

Landkreis Sigmaringen (ots) - Scheer Auto fährt gegen Baum - Fahrerin schwer verletzt Mit schweren Verletzungen wurde nach einem Verkehrsunfall am Dienstag eine 24-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Die junge Frau fuhr mit ihrem Ford gegen 11.15 Uhr im Buchenweg in Fahrtrichtung Hitzkofen, als sie aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden in ...

