Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bundesweite Präventionskampagne zur Sensibilisierung älterer Menschen gegen Taschendiebstahl und Diebstahl aus Taschen und Behältnissen im Supermarkt

LPI Saalfeld (ots)

Fast wöchentlich wird der Diebstahl einer Handtasche bei den Polizeidienststellen innerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Landespolizeiinspektion Saalfeld angezeigt. Meist sind ältere Menschen betroffen. Zu all dem Ärger kommt meist noch hinzu, dass die Taschendiebe die darin enthaltenen EC-Karten missbräuchlich verwenden. Damit es gar nicht erst soweit kommt, beteiligen sich Beamte und Beamtinnen der Landespolizeiinspektion Saalfeld sowie der dazugehörigen Dienststellen an einer Bundesweite Präventionskampagne. Diese zielt darauf ab, die lebensältere Bevölkerung in Supermärkten gegen Taschendiebstahl und Diebstahl aus Taschen und Behältnissen zu sensibilisieren. Durch informatorische Präventionsgespräche mit potentiell gefährdeten Personen soll vermittelt werden, wie sich diese durch eigenes Verhalten gegen Taschendiebe schützen können. Weiterführend können die Gesprächspartner bei dieser Gelegenheit auch über andere Betrugsarten, wie z. B. den Enkeltrick, falsche Polizisten, Schockanrufe etc. aufgeklärt und beraten werden.

Allgemein erfolgt der Tipp, dass Handtaschen/Stoffbeutel, welche Wertsachen beinhalten, nicht an den Einkaufswagen gehängt werden sollen. Sollten Sie dennoch Opfer einer Straftat werden, scheuen Sie sich nicht, Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Weitere Hinweise können Sie über die Polizeiliche Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Saalfeld in Erfahrung bringen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell