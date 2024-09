Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Autobahnpolizei Ahlhorn vom 01.09.24

Delmenhorst (ots)

++ Fahranfängerin stark alkoholisiert in Großenkneten unterwegs ++

Am Sonntag, 01. September 2024, gegen 05:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn einen PKW in Großenkneten-Ahlhorn. Das Fahrzeug war ihnen zuvor aufgefallen, weil es in starken Schlangenlinien gefahren wurde. Bereits zu Beginn der Kontrolle stellten die Beamten starken Atemalkoholgeruch bei der 19-jährigen PKW-Fahrerin fest. Ein Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 1,85 Promille. Die Fahranfängerin aus Polen musste die Beamten zur Polizeidienststelle begleiten, wo ihr durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

++ Fahren ohne Fahrerlaubnis mit einem nicht zugelassenen und nicht versicherten Motorrad ++

Am Sonntag, 01. September 2024, gegen 00:01 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn ein Motorrad, dass auf der A29 Richtung Oldenburg, zwischen den Anschlussstellen Großenkneten und Wardenburg, unterwegs war. Zuvor war das Motorrad aufgefallen, weil kein Kennzeichen an ihm abgebracht war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das Motorrad weder zugelassen noch pflichtversichert war. Der 43-jährige Fahrer des Motorrades konnte zudem keinen Führerschein vorlegen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass er nicht mehr im Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und der Motorradschlüssel sichergestellt.

++ Dieseldiebstahl aus einem geparkten Sattelzug ++

In der Zeit von Freitag, 30.08.24, bis Sonntag, 01.09.24, wurde auf dem Autobahnparkplatz "Engelmannsbäke" der Tank einer Sattelzugmaschine aufgebrochen und es wurden mehrere hundert Liter Diesel entwendet. Der Parkplatz befindet sich auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen zwischen dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide und der Anschlussstelle Wildeshausen-West. Der Fahrer des Sattelzuges parkte sein Fahrzeug am 30.08.24, gegen 01:30 Uhr, und bemerkte am 01.09.24, gegen 04:30 Uhr, dass der Tank seiner Sattelzugmaschine aufgebrochen worden war. Da der Tank nahezu komplett entleert wurde, geht die Polizei davon aus, dass mehrere hundert Liter Diesel entwendet wurden.

Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen, die etwas Verdächtiges im Bereich des Parkplatzes beobachtet haben, unter der Telefonnummer: 04435-93160 mit der Autobahnpolizei Ahlhorn in Verbindung setzen.

