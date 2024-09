Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und zwei leichtverletzten Personen auf der A 1 im Bereich der Samtgemeinde Harpstedt

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 30.08.2024, ereignete sich gegen 12:30 Uhr auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen in Höhe der Anschlussstelle Groß Ippener ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 21-jährige Wildeshauserin war dabei im Begriff, mit ihrem Pkw an der Anschlussstelle Groß Ippener auf die A1 in Richtung Bremen aufzufahren. Beim Wechsel vom Beschleunigungsstreifen auf die durchgehende Fahrbahn der Autobahn übersah sie den dort fahrenden, vorfahrtsberechtigten Sattelzug eines 32-Jährigen aus Litauen. Es kam zu einer seitlichen Kollision der Fahrzeuge, woraufhin der PKW quer über die Fahrbahn in die Mittelschutzplanke schleuderte, wo es zu einem weiteren Zusammenstoß mit dem Pkw einer 32-jährigen Bonnerin kam, die zu diesem Zeitpunkt den Überholfahrstreifen befuhr. Der PKW der Unfallverursacherin wurde dadurch erneut seitlich gegen den Sattelauflieger geschleudert, bevor er schließlich zum Stillstand kam. Durch den Verkehrsunfall wurden die beiden PKW-Fahrerinnen leicht verletzt und nachfolgend in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der entstandene Gesamtschaden wird durch die Polizei auf ca. 27.000 Euro geschätzt.

