Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 34-Jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag, 30.08.2024, gegen 15:00 Uhr, auf der Martin-Pauls-Straße, ereignete. Ein 55-jähriger Nordenhamer wollte mit seinem Pkw von der Flagbalder Straße in die Glogauer Straße fahren und musste hierzu die Martin-Pauls-Straße überqueren. Hierbei übersah er einen vorfahrtberechtigten 34-Jährigen Nordenhamer, der mit seinem Pkw die Martin-Pauls-Straße in Richtung Stadtmitte befuhr. Es kam zum Verkehrsunfall, durch den sich der 34-Jährige leichte Verletzungen zuzog und an den Fahrzeugen ein geschätzter Sachschaden von ca. 19000 Euro entstand.

