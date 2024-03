POL-WE: + Haus in Assenheim durchwühlt + Polizeieinsatz nach Streit + Einbrecher scheitern + Bremse mit Gas verwechselt +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Niddatal-Assenheim: Einfamilienhaus durchwühlt -

In der Höhenstraße brachen Diebe in ein Einfamilienhaus ein. Zunächst scheiterten die Täter damit, Fenster des Hauses aufzubrechen. Letztlich schlugen sie eine Scheibe ein, entriegelten das Fenster und stiegen ein. Ob die Diebe Beute machten, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Der Einbruch fiel gestern Nachmittag, gegen 16.10 Uhr auf. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher in der Höhenstraße beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Bad Nauheim: Streit löst Polizeieinsatz aus -

Mit Strafanzeigen wegen Beleidigungen, versuchten Körperverletzungen sowie Bedrohungen endete gestern Nachmittag ein Polizeieinsatz in der Stresemannstraße. Dort waren eine Frau und ein Pärchen aus dem Iran aufeinandergetroffen und aufgrund unterschiedlicher politischer, religiöser und gesellschaftlicher Einstellungen in Bezug auf ihr Herkunftsland in Streit geraten. Das laute Geschrei und der zum Teil handgreiflich ausgetragene Disput der 31-Jährigen mit einem 65-jährigen Mann und einer 57 Jahre alten Frau blieb nicht unbemerkt, so dass Passanten die Polizei informierten. Die Kolleginnen und Kollegen trennten die Streitenden, stellten die Personalien fest und nahmen die gegenseitig erhobenen Vorwürfe zu Protokoll.

Bad Nauheim: Einbrecher scheitern wiederholt -

Bereits zum dritten Mal versuchten Einbrecher in ein Haus in der Küchlerstraße einzubrechen. Zuletzt hebelten die Diebe in der Nacht von Sonntag auf Montag an der Eingangstür. Sie schafften es auch diesmal nicht gewaltsam einzudringen. Zeugen, die die Täter in der Nacht beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Friedberger Polizei in Verbindung zu setzen.

Bad Nauheim: Bremse mit Gas verwechselt -

Mit einer Verwechslung der Brems- und Gaspedale löste eine 76-jährige Polofahrerin heute Morgen eine fatale Kettenreaktion aus. Gegen 10.45 Uhr wollte die Bad Nauheimerin ihren VW auf einem Parkplatz gegenüber der Taunus-Klink einparken. Hierbei verwechselte sie offensichtlich Brems- und Gaspedal. In der Folge beschleunigte der Polo und schoss über den Parkplatz hinaus gegen einen Begrenzungspfosten und in eine Hecke. Die Unfallfahrerin erlitt einen Schock und wurde mit einem Rettungswagen zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus transportiert. Angaben zur Höhe der Sachschäden können noch nicht gemacht werden.

