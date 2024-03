Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Hakenkreuz geritzt + in Wohnhaus eingedrungen + Baumaschinen und Werkzeug geklaut + In Wohnung geschlichen

Friedberg (ots)

Nidda-Borsdorf: Hakenkreuz geritzt

Unbekannte ritzten am Donnerstag (07.03.2024), zwischen 16:35 Uhr und 16:45 Uhr, ein Hakenkreuz in die Motorhaube eines Fords. Der schwarze Focus stand in diesem Zeitraum auf dem Mc Donalds Parkplatz in der Zeppelinstraße. Der Schaden wird mit 4.000 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Büdingen unter Tel: (06042) 964-0 in Verbindung zu setzen.

Reichelsheim: in Wohnhaus eingedrungen

Auf Bargeld, Schmuck und Sammlermünzen hatten es Unbekannte offenbar abgesehen. Zwischen dem 29.02.2024, 13:00 Uhr und gestern Vormittag (07.03.2024), 10:00 Uhr drangen die Diebe durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Neugasse ein. Sie durchwühlten sämtliche Räume und ließen Wertgegenstände und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro mitgehen. Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Altenstadt: Baumaschinen und Werkzeug geklaut

Unbekannte machten sich in der Nacht von Mittwoch (06.03.2024) auf Donnerstag (07.03.2024) an einem Baucontainer zu schaffen. Sie brachen den Container auf der Baustelle in der Vogelbergstraße auf und stahlen aus dem Inneren zwei Rüttelplatten, eine Bohrmaschine und einen Tiefenschneider. Die Polizei beziffert den Schaden mit 3.500 Euro. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen 18:00 Uhr und 08:00 Uhr aufgefallen sind, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Büdingen unter Tel: (06042) 964-0 zu melden.

Bad Vilbel: In Wohnung geschlichen

Unter einem Vorwand ergaunerte sich ein Unbekannter am Donnerstag (07.03.2024) Zutritt zu einer Wohnung in der Straße "Über dem Weiher". Gegen 18:00 Uhr klingelte der vermeintliche Handwerker und verschaffte sich Zutritt zur Wohnung der Seniorin. Unbemerkt stahl er rund 400 Euro Bargeld und den Telefonhörer der Dame. Den Diebstahl bemerkte sie, als der Gauner die Wohnung bereits verlassen hatte. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise zu dem Unbekannten. Er wird als 30 - 40 Jahre alt beschrieben, hatte eine normale Statur und blonde Haare. Er trug dunkle Arbeitskleidung und sprach Hochdeutsch. Wer kann Hinweise zu dem Unbekannten geben? Wer hat den Mann zwischen 18:00 Uhr und 18:20 Uhr in der Straße "Über dem Weiher" gesehen? Wem sind verdächtige Fahrzeuge in diesem Bereich aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel: (06101) 5460-0.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell