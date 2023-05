POL-PPWP: Schaufenster beschädigt - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) - Am helllichten Tag und sozusagen direkt vor seiner Nase ist einem Mann am Dienstag "Am Altenhof" eine Tasche gestohlen worden. Verhindern konnte er es trotzdem nicht - und leider auch keine Täterbeschreibung abgeben. Die Polizei sucht deshalb Zeugen. Wie der 81-Jährige der Polizei meldete, saß er in der Mittagszeit in einem Restaurant am Tisch. Vor sich hatte er eine kleine schwarze Tasche ...

