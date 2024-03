Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Falscher Handwerker stiehlt Schmuck und Bargeld + Einbruch in Ilbenstadt + Kanaldeckel ausgehoben + Unfallflucht + Autos durchsucht + Biker übersehen + Einbruch scheitert +

Friedberg (ots)

Glauburg: Nach Spiegelunfall Zeugen gesucht -

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Morgen des 27.02.2024 (Dienstag) auf der Landstraße zwischen Stockheim und Bleichenbach bittet die Büdinger Polizei um Mithilfe. Gegen 07.30 Uhr war dort ein grüner Daimler-Kleinlaster in Richtung Stockheim unterwegs. Ein entgegenkommender Lkw-Fahrer geriet zu weit auf den Fahrstreifen des Daimlers und die beiden Außenspiegel krachten aneinander. Ohne sich um den rund 500 Euro teuren Schaden am grünen Kleinlaster zu kümmern, setzte der Brummifahrer seine Fahrt in Richtung Bleichenbach fort. Hinweise zu dem flüchtigen Unfallfahrer oder dessen Laster nehmen die Ermittler der Polizei in Büdingen unter Tel.: (06042) 96480 entgegen.

Niddatal-Ilbenstadt: Über Fenster eingestiegen -

Schmuck von noch nicht bekanntem Wert erbeuteten Einbrecher aus einem Einfamilienhaus in der Köpperner Straße. Am Freitag, zwischen 7.30 Uhr und 21.35 Uhr brachen die Diebe ein Fenster auf und stiegen ein. Auf der Suche nach Wertsachen durchsuchten sie das gesamte Haus. Zeugen, die die Täter im Laufe des Freitags in der Köpperner Straße beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Friedberger Polizei in Verbindung zu setzen.

Nidda-Harb: Kanaldeckel ausgehoben -

Einen gefährlichen Spaß erlaubten sich Unbekannte am Samstagabend in der Breslauer Straße. Gegen 18.00 Uhr meldeten Anwohner, dass Gullydeckel von den am Fahrbahnrand gelegenen Abwasserschächten herausgehoben worden waren und auf der Straße lagen. Polizisten setzten die Deckel wieder auf die Schächte. Das Herausheben der Gullydeckel ist alles andere als ein Spaß. Die offen gelegten Schächte sind enorm gefährlich für Autofahrer, Zweiradfahrer und Fußgänger. Die Büdinger Polizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr - ein Straftatbestand des StGB, der eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe vorsieht. Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Butzbach: Autos durchsucht / Fahrzeuge offensichtlich unverschlossen -

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hatten es Diebe auf Beute aus mehreren Pkw abgesehen. Die Täter schlugen in der Teichgasse, der Weiseler Straße, der Straße "Am Steingarten" sowie in der Großen Wendelstraße zu. Offensichtlich testen die Diebe die Verschlusssituationen der dort geparkten Fahrzeuge. Bei nicht verschlossenen Autos öffneten sie die Türen und suchten im Inneren nach Wertsachen. Ihnen fielen eine geringe Menge an Bargeld sowie eine Tafel Schokolade in die Hände.

Bad Nauheim: Motorradfahrer übersehen -

Mit leichten Verletzungen überstand ein jugendlicher Motorradfahrer den Zusammenstoß mit einem Skoda. Der 46-jährige Skodafahrer fuhr am Freitagabend von einem Parkplatz auf die Schwalheimer Straße und übersah den dort fahrenden Biker. Der Jugendliche prallte mit seiner Yamaha in den Skoda, wurde über die Motorhaube schleudert und stürzte zu Boden. Ein Rettungswagen brachte den Bad Nauheimer zu weiteren Untersuchungen ins Hochwaldkrankenhaus. Der in Friedberg lebende Skodafahrer und seine 39-jährige Mitfahrerin blieben unverletzt. Die Schäden am Pkw und an der Yamaha belaufen sich auf geschätzte 18.000 Euro.

Bad Vilbel: Angeblich Wasserleitungsschaden - Falscher Handwerker erbeutete Bargeld und Schmuck -

Ein dreister Dieb erleichterte am Samstagabend eine Seniorin um Bargeld und Schmuck. Gegen 19.30 Uhr klingelte es an ihrer Wohnung in der Seniorenresidenz in der Quellenstraße. Der Besuch erklärte, dass er einen Wasserschaden reparieren wolle, worauf die Seniorin den Mann in die Wohnung ließ. Letztlich gelang es dem Unbeknnten eine bisher nicht bekannte Menge an Bargeld und Schmuck an sich zu nehmen und verließ die Wohnung. Insgesamt war der Täter etwa 15 Minuten in der Wohnung.

Nach Einschätzung des Opfers hatte der Dieb einen hellen Teint, war ca. 50 Jahre alt, etwa 180 cm groß und sprach akzentfrei Deutsch. Er trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose und trug schwarze Lederhandschuhe. Zeugen, denen der Unbekannte am Samstagabend in der Quellenstraße auffiel oder die weitere Angaben zu dessen Identität machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06101) 54600 bei der Polizeistation in Bad Vilbel zu melden.

Von Trickdiebstählen in den eigenen vier Wänden sind ältere Menschen häufig betroffen. Die Täter suchen offenbar gezielt Seniorenwohnhäuser und -wohnanlagen auf. Unter einem Vorwand verschaffen sich die Täter Zutritt zu den Wohnungen und starten ihre Diebestour. Um nicht Opfer der dreisten Diebe zu werden, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Schauen Sie sich unbekannte Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder ein Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. - Lassen Sie nur Handwerker in ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. - Lassen Sie grundsätzlich keine Fremden in die Wohnung. Im Zweifel bestellen Sie die Person zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Wehren Sie sich eindringlich gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie laut oder rufen Sie um Hilfe.

Bad Vilbel-Dortelweil: Einbrecher scheitern -

In der Lindenstraße geriet ein Einfamilienhaus in den Fokus unbekannter Einbrecher. Die Diebe scheiterten mit dem Versuch die Terrassentür aufzubrechen und ließen einen Schaden von rund 1.000 Euro zurück. Wer hat die Einbrecher am Freitagmorgen, zwischen 08.30 Uhr und 11.30 Uhr in der Lindenstraße beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Guido Rehr, Pressesprecher

