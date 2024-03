Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Nach Streit im Penny mit Messer zugestochen

Polizei bittet um Mithilfe -

Friedberg (ots)

Wölfersheim: Am Samstagmorgen gerieten zwei Männer im Penny-Markt in der Biedrichstraße in Streit - einer der Männer stach letztlich mit einem Messer zu.

Derzeit gehen die Ermittlungsbehörden davon aus, dass die beiden Männer bereits kurz zuvor am Bahnhof einen Streit austrugen. Das 56-jährige Opfer betrat anschließend den Penny-Markt. Der Täter folgte ihm und stach dem Wölfersheimer nach einem weiteren Disput mit einem Messer zweimal in den Bauch - anschließend flüchtete der Täter aus dem Markt.

Das im Wetterau-Kreis lebende Opfer trug keine lebensbedrohliche Verletzung davon und wurde nach einer Erstversorgung durch eine Rettungswagenbesatzung und einen Notarzt in ein Krankenhaus transportiert.

Nach Einschätzung mehrerer Zeugen stammt der Täter mutmaßlich aus Indien, Pakistan oder Afghanistan. Er ist zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 170 bis 175 cm groß hat einen dunklen Teint und schwarze Haare. Der Unbekannte trug ein für seine mutmaßliche Herkunft typisches knielanges Oberteil in schwarz, hellblaue Turnschuhe und sprach gebrochen Deutsch.

Angaben zum Motiv des Täters können derzeit noch nicht gemacht werden und sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und suchen Zeugen:

- Wer kann Angaben zur Identität des Täters machen? - Wer ist Zeuge der ersten, verbalen Auseinandersetzung der beiden Männer gegen 09.00 Uhr am Wölfersheimer Bahnhof geworden? - Wer hat den Streit zwischen den beiden Männern im Penny-Markt beobachtet? - Wo ist der Täter mit seinem auffälligen knielangen Oberteil in schwarz und den hellblauen Turnschuhen am Morgen noch aufgefallen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell