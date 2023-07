Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nach Parkplatzunfall geflüchtet

Wipperfürth (ots)

Auf dem Parkplatz am Kreisverkehr Lenneper Straße / Westtangente ist zwischen 14 Uhr am Mittwoch (19. Juli) und 6 Uhr am Donnerstag ein roter VW Up von einem unbekannten Fahrzeug stark beschädigt worden; der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Der VW Up mit der Aufschrift eines Pflegedienstes war auf dem öffentlichen Parkplatz am Kreisverkehr geparkt. Am Donnerstagmorgen fand die Benutzerin den Wagen mit starken Unfallbeschädigungen auf der hinteren, rechten Fahrerseite vor. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell