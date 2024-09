Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus in Gem. Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Beethovenstraße in Ahlhorn war am Freitag, 30.08.2024, gegen 17:45 Uhr das Ziel eines Einbruchversuchs. Hierbei versuchte der Täter eine rückwärtige Terrassentür gewaltsam zu überwinden, wurde bei der Tatausführung aber vermutlich durch eine aufmerksame Nachbarin gestört und flüchtete. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell