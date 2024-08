POL-PPRP: Ludwigshafen - Fußgängerin auf Parkplatz angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Montagmittag (12.08.2024, gegen 12 Uhr) wurde eine 85-Jährige in einer Bank am Hans-Warsch-Platz von einem Unbekanntem angerempelt. Kurz danach bemerkte die Seniorin das Fehlen ihrer EC-Karte. Sie sperrte diese direkt. Den Mann der sie angerempelt hat, beschrieb sie als circa 1,70 m groß. Er war mit grauen Hosen und einem weißen T-Shirt bekleidet. Der Mann lief an zwei Krücken. Haben Sie die ...

mehr