POL-PPRP: Diebstahl aus Auto - Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht auf Dienstag (13.08.2024), um kurz vor 2 Uhr, wurde die Polizei zu einem brennenden Roller in der Erich-Reimann-Straße gerufen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Warum das Zweirad in Brand geriet, ist derzeit noch unklar. Der entstandene Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Haben Sie etwas Verdächtiges in der Erich-Reimann-Straße beobachtet? Dann melden Sie ...

