POL-PPRP: Roller gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Montagabend löste die Brandmeldeanlage in einer Firma in der Schulstraße aus. Bei der Überprüfung konnte die Feuerwehr ein brennendes Putztuch in einer Toilette feststellen und löschen. Durch das Feuer wurde ein Tisch in der Toilette beschädigt. Der Schaden wird auf rund 50 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle ...

