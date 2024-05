Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Anwohner stört Einbrecher in der Tiefgarage - Festnahme

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu Samstag (25.05.) gegen 02:00 Uhr war ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Dechant-Müller-Straße sehr aufmerksam und hat rechtzeitig die Polizei alarmiert, bevor zwei Täter ihre Pläne in die Tat umsetzen konnten.

Gegen kurz nach 02:00 Uhr hörte und sah er, wie zwei unberechtigte Personen mit aufgezogener Kapuze durch die Tiefgarage eines Wohnkomplexes geschlichen sind und diese dann wieder verließen. Er folgte ihnen und konnte auf der Straße beobachten, wie die beiden in einen VW Golf stiegen und sich von der Örtlichkeit entfernten. Das Fahrzeug konnte im Rahmen der Fahndung von der alarmierten Polizei angehalten und kontrolliert werden. Bei den Insassen handelte es sich um zwei Männer im Alter von 19 und 26 Jahren aus Kaarst sowie Neuss.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Pkw konnten die Beamten eine Tüte mit Werkzeug feststellen, wie es häufig bei Einbrüchen verwendet wird. An der Tür des Mehrfamilienhauses, welches auch einen Zugang zu einer Tiefgarage hat, konnten währenddessen Einbruchspuren festgestellt werden. Aufgebrochene Fahrzeuge wurden in der Tiefgarage bislang nicht vorgefunden. Offenbar wurden die Täter rechtzeitig gestört, so dass sie keine Beute machen konnten.

Die beiden Beschuldigten wurden vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Ermittlungen kamen sie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vorläufig wieder auf freien Fuß. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls. (ct)

