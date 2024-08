Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - EC-Karte gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmittag (12.08.2024, gegen 12 Uhr) wurde eine 85-Jährige in einer Bank am Hans-Warsch-Platz von einem Unbekanntem angerempelt. Kurz danach bemerkte die Seniorin das Fehlen ihrer EC-Karte. Sie sperrte diese direkt. Den Mann der sie angerempelt hat, beschrieb sie als circa 1,70 m groß. Er war mit grauen Hosen und einem weißen T-Shirt bekleidet. Der Mann lief an zwei Krücken.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise auf den gesuchten Mann geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell