Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Unbekannte entwenden Hanteln

Herford (ots)

(jd) Die Mitarbeiter eines Fitnessstudios bemerkten am Montag (19.8.), um 16.00 Uhr einen Diebstahl: Bisher unbekannte Tatverdächtige drangen in den umzäunten Außenbereich des Fitnessstudios an der Straße Hohe Warth ein und öffneten gewaltsam diverse Karabinerhaken und Vorhängeschlösser. Mit diesen Sicherungsmechanismen waren zwölf Gewichte mit 12,5 Kilogramm, 17,5 Kilogramm, 22,5 Kilogramm und 37,5 Kilogramm gesichert. Diese nahmen die Unbekannten an sich und verließen anschließend das Gelände. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die im Verlauf der vergangenen Woche und des Wochenendes im Bereich der Hohe Warth etwas Auffälliges beobachtet haben, um Hinweise unter 05221/8880.

