Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auseinandersetzung an Bushaltestelle- Zeugin durch Schlag verletzt

Enger (ots)

(sls) Am Sonntagabend (18.8.) wurden Polizeibeamte durch eine 70-Jährige aus Enger alarmiert, nachdem diese zuvor von einer bislang unbekannten männlichen Person geschlagen wurde. Die Engeranerin befand sich gegen 20.30 Uhr in ihrem Garten am Minden-Weseler-Weg, als sie deutlich streitende Personen in einer Bushaltestelle hören konnte. Bei der Nachschau stellte sie ein streitendes Pärchen fest, bei dem der Mann versuchte auf die Frau einzuschlagen. Die Zeugin ging zwischen die beiden Personen, um den Mann von weiteren körperlichen Angriffen abzuhalten. Der Mann schlug daraufhin ins Gesicht der 70-Jährigen und ergriff anschließend die Flucht in Richtung Kaiserstraße. Die Geschädigte wollte der Frau noch helfen, welche aber selber gleicher Fluchtrichtung die Örtlichkeit verließ. Die Situation wurden durch einen weiteren vorbeifahrenden Zeugen beobachtet, der den Tatverdächtigen wie folgt beschreiben konnte:

- ca. 20-25 Jahre alt - ca. 180cm groß - Schwarzes T-Shirt - Kurze rote Hose - Südländisches Erscheinungsbild

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell