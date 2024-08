Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungeinbruchsdiebstahl - Täter lassen Fenster auf Kipp zurück

Herford (ots)

(sb/um) Im Verlaufe des Wochenendes brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Elverdisser Straße ein. Die Bewohner verließen gegen 17:00 Uhr am Samstag (17.08.) das Haus, als noch alles verschlossen war. Gegen 23:20 Uhr, kehrten die Anwohner zum Haus zurück und stellten die Tat fest. Ungenau bleibt die Tatbegehungsweise. In einem Zimmer, welches die Täter aufgesucht hatten, stand eine Vogelvoliere. Das Fenster zum Zimmer war durch die Täter auf Kipp zurückgelassen worden. Ebenso ließen die Diebe die zuvor verschlossene Kellertüre einen Spalt offen. Zudem öffneten die Einbrecher eine Truhe im Wohnzimmer. Nach ersten Feststellungen der Eigentümer wurde nichts entwendet. In dem Zusammenhang der Tat bittet die Polizei um Zeugenangaben aus der Bevölkerung. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

