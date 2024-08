Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auseinandersetzung auf Gehweg- Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(sls) Am Freitagabend (16.8.) gegen 18.15 Uhr meldete sich ein 34-Jähriger aus Bünde und teilte mit, dass er durch drei männliche Personen körperlich angegangen und verletzt wurde. Nach bisherigen Ermittlungen befand sich der Bünder auf der Gehweg der Holzhauser Straße, als plötzlich ein PKW in Höhe der Hausnummer 8 nehmen ihm anhielt. Aus dem Fahrzeug (vermutl. Audi) stiegen drei Männer aus und gingen den Geschädigten ohne erkennbaren Grund an. Sie drückten ihn gegen einen Briefkasten, traten auf ihn ein und bedrohten ihn mehrfach. Anschließend flüchteten die drei Männer im Fahrzeug vom Tatort. Die Ermittlungen zum Fahrzeug und den drei Insassen dauern noch an. Die Kriminalpolizei ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, die die Situation beobachtet haben und weitere Angaben zum Fahrzeug und den flüchtenden Männern machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell