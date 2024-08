Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trunkenheit im Straßenverkehr- Autofahrerin in unsicher unterwegs

Bünde (ots)

(sls) Am Freitagabend (16.8.) gegen 23.17 Uhr wurden Polizeibeamte auf eine Autofahrerin aufmerksam gemacht, die mit auffälliger und unsicherer Fahrweise auf der Stettiner Straße unterwegs war. Die alarmierten Beamten konnten das beschriebende Fahrzeug in Höhe des Meisenweges anhalten und kontrollieren. Während der Überprüfung wurde deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft der 45-jährigen Fahrerin aus Bünde festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Alco-Test verlief positvi. Der Seat-Fahrerin wurde auf der Polizeiwache in Bünde eine Blutprobe entnommen. Der ukrainische Führerschein wurde vorläufig sichergestellt und das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen vorläufig untersagt. Die weitere Bearbeitung wird durch das Verkehrskommissariat übernommen.

