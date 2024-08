LPI-J: Rückkehr endet mit Schrecken

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Bad Klosterlausnitz: Am späten Nachmittag befuhr ein 48-Jähriger mit seinem Pkw Mercedes, an welchem ein Anhänger angebracht war, die Weißenborner Straße. Ihm entgegen kam eine 49-Jährige, ebenso in einem Pkw Mercedes. Plötzlich löste sich der Anhänger von der Kupplung und rollte in den Gegenverkehr. Die Frau konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Sowohl sie als auch ihr ...

mehr