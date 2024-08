LPI-J: Abgerutscht

Jena (ots) - Der Eigentümer eines grauen Toyota Rav4 musste am Mittwochmorgen feststellen, dass sein Fahrzeug aus dem Musäusring entwendet worden ist. Er hat es am Vorabend auf einem frei zugänglichen Parkplatz ordnungsgemäß abgestellt. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, die bisher nicht zur Feststellung des Pkw führte. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

